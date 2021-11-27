ВОЗ выдвинула гипотезу происхождения нового штамма коронавируса «омикрон»

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27 ноября 2021, 21:02 Источник: Financial Times

Штамм "омикрон", Sascha Steinach/globallook.com

Во Всемирной организации здравоохранения выдвинули версию происхождения нового штамма коронавируса «омикрон»: он возник в организме заразившегося COVID-19 человека, у которого были проблемы с иммунитетом.

Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она предположила, что вероятно, речь идет о человеке, который заболел коронавирусной инфекцией и в силу слабого иммунитета долго не мог излечиться. Вследствие этого вирус долго размножался в его организме и мутировал.

Появление «омикрона» чиновница ВОЗ сравнила по своему значению с выявлением COVID-19 в начале пандемии.

Ван Керкхове призвала не «наказывать» страны, которые сообщают о новых штаммах, как это происходит сейчас с ЮАР. Реакция на такие вещи, по ее мнению, должна быть «сбалансированной». Государства, как считает Ван Керкхове, должны пристальнее наблюдать за штаммами и проводить больше тестов и секвенирование генов.

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