ВОЗ: новый южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» вызывает «более тяжелое заболевание»

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26 ноября 2021, 23:09

медик, фото: pixels.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название новому варианту коронавируса В. 1.1.529. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ВОЗ обозначила В.1.1.529 как VOC [вариант, вызывающий обеспокоенность] под названием "омикрон"»,- пояснили в организации.

ВОЗ рекомендует странам усилить наблюдение за распространением коронавируса и его секвенирование, чтобы «лучше понять циркулирование вариантов SARS-CoV-2». Также организация ожидает от других государств предоставления информации о «кластерах, ассоциирующихся с инфекцией VOC».

Специалисты напоминают, что населению необходимо соблюдать меры предосторожности, включая ношение масок, физическое дистанцирование и проветривание помещений, а также призывают избегать мест скопления людей.

В организации пояснили, что новые штаммы «легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма, меняют клиническую картину» или же «снижают эффективность» применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

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