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В Норвегии больше ста человек заразились COVID-19 на рождественском корпоративе

, 15:59 Источник: ТАСС

В Норвегии больше ста человек заразились COVID-19 на рождественском корпоративе
Фото: pixabay.com

В Норвегии около 120 человек заразились ковидом на предрождественской вечеринке компании Scatec. Она проходила в одном из ресторанов в центре Осло. Об этом рассказала в воскресенье телекомпания NRK.

Тест выявил коронавирус у 70 участников вечеринки. Остальные заразившиеся находились в ресторане в тот день, когда там проводился корпоратив. Почти у половины инфицированных, как предполагается, обнаружен омикрон-штамм.

С 25 сентября в Норвегии отменили большинство ограничений, связанных с распространением коронавируса. Однако уже в октябре власти вновь объявили об ужесточении мер борьбы с инфекцией и ввели ковидные паспорта. С 27 ноября для въезда в страну всем без исключения (даже гражданам Норвегии) нужно регистрироваться на специальном сайте и предъявлять ковидный сертификат. С 3 декабря все приезжающие в страну обязаны проходить ПЦР-тестирование.

В настоящее время в стране полностью привито около 70% взрослого населения. 

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