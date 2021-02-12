В Норвегии для защиты от COVID-19 рекомендуют надевать по две маски одновременно

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12 февраля 2021, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Специалисты системы здравоохранения Норвегии планируют ввести рекомендацию по ношению двух масок одновременно для более эффективной защиты от коронавируса.

«Американское исследование показывает, что надетые одна поверх другой две маски могут обеспечить большую безопасность от заражения коронавирусной инфекцией. Норвежские власти в сфере здравоохранения рассматривают возможность введения такой рекомендации», - сообщила телерадиокомпания NRK.

По мнению американского ученого-инфекциониста Энтони Фаучи, одновременное ношение двух масок может быть разумно с точки зрения безопасности. Эту гипотезу подтвердило исследование ученых из США, результаты которого стали известны на этой неделе. Помощник главы норвежского директората по здравоохранению Эспен Роструп Накстад ранее скептически относился к такой идее, но после ознакомления с результатами исследования признал, что этот метод может быть эффективен.

«Этот метод может дать значительный эффект в том случае, если одна маска надета не совсем правильно, поэтому может быть разумно использовать еще и верхнюю маску, которая прижмет нижнюю, медицинскую, чтобы под нее не проникала инфекция», - считает Накстад.

Он сообщил, что институт общественного здравоохранения рассмотрит новые рекомендации центра по контролю и профилактике заболеваний США и решит, нужно ли рекомендовать жителям Норвегии носить две маски – одну обычную медицинскую, другую тканевую поверх первой.