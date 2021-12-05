Глава Красного Креста: омикрон-штамм является доказательством необходимости вакцинации

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5 декабря 2021, 14:35 Источник: RT

медики, фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Глава Красного Креста Франческо Рокка заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» является веским доказательством для вакцинации. Он призвал не винить южноафриканских учёных за открытие.

«Мы называем это самым веским доказательством того, что если не будет вакцинации по всему миру, если возможность привиться не предоставят абсолютно всем людям на земле, то риск возникновения новых штаммов будет крайне высок»,- высказал эксперт RT.

По его словам, обвинения в адрес южноафриканских ученых в открытии омикрон-штамма выглядят «смехотворно», а также ставят под угрозу будущее людей, поскольку в дальнейшем другие страны могут утаить свои открытия от научного сообщества из страха перед ограничениями и санкциями.

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