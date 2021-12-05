«Паниковать рано»: эксперты не советуют преувеличивать опасность «омикрона»

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5 декабря 2021, 09:48 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Российский вирусолог Анатолий Альштейн, очевидно, не верит в серьёзную опасность штамма «омикрона». В этом его поддерживают немало людей на территории интернета.

По мнению Альштейна, африканский коронавирусный штамм «омикрон», выявленный в ЮАР в конце ноября, может не перезапустить пандемию и не ухудшить положение человечества, а наоборот – закончить катастрофу. На данном этапе сведений о тяжёлом течении «ковида» не поступает. Да и к тому же врачи из ЮАР сообщают, что число госпитализаций совсем не увеличивается. Единственными известными симптомами на сегодня являются повышенная усталость и некоторые признаки ОРВИ.



Альштейн не исключает, что «омикрон» может переноситься куда легче, чем «дельта». При этом, он добавил, что если африканский вариант станет доминирующим в мире, то опасность заболевания значительно снизится. Таким образом, «омикрон» может поставить точку на всей пандемии, превратив «ковидную» болезнь в обычную простуду. Заразность у этого варианта действительно высокая, но это ещё не означает, что он станет хуже «дельты» и начнёт массово убивать людей. Между тем, учёные из ЮАР давно советуют прекратить панику, лишённую всякого смысла. «Паниковать ещё рано», - говорят они журналистам. Ведь данный вариант коронавируса до сих пор не изучен окончательно, и говорить что-либо точное пока рано. Эксперты считают, что истинная природа «омикрона» выяснится лишь только к концу 2021 года.

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