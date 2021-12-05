Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал Запад подготовить «адские санкции» против России в случае агрессии

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5 декабря 2021, 08:54

Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko, globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины, бывший украинский президент Петр Порошенко призвал Запад подготовить список "адских санкций" против России на случай агрессии.

Порошенко в эфире итальянского телеканала Sky TG24 заявил: "Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира".

Депутат Рады сказал, что "Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список "адских" санкций". По его словам, наказание последует в случае наступления.

Как отметил Порошенко, сейчас Украина способна защитить свою землю самостоятельно, но оборонительное оружие необходимо,- передает РИА Новости.

Российская Федерация не является угрозой ни для какой страны мира и имеет суверенное право развертывать свои войска на своей национальной территории. Так заявили в посольстве РФ в США.

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