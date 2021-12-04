Турецкие силы безопасности предотвратили покушение на президента Эрдогана

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4 декабря 2021, 22:10 Источник: "Российская газета"

Реджеп Тайип Эрдоган, Riccardo Antimiani/globallook.com

Органы безопасности Турции обезвредили взрывное устройство в городе Сиирт, где в субботу проходил митинг сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент принимал в нем участие. Об инциденте сообщила газета Gumhuriyet.

Взрывное устройство с дистанционным управлением было обнаружено под автомобилем полиции, которая обеспечивала безопасность на мероприятии. Инцидент расценивается как покушение на жизнь прездиента. Проводится расследование.

Город Сиирт находится на юго-востоке страны. Президент Турции приехал туда, чтобы выступить перед своими сторонниками. В этот же день в другом турецком городе Мерсине состоялся многотысячный митинг оппозиции, участники которого требовали отставки Эрдогана из-за обвального падения курса лиры.

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