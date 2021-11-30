В Турции назревает серьёзный политический кризис​

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30 ноября 2021, 22:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Для борьбы с режимом Эрдогана в Турции объединились сразу шесть оппозиционных партий. Многие из их представителей мечтают создать в стране парламентскую систему и отказаться от старых предрассудков. Люди уже начинают отворачиваться от власти действующего лидера и высказывать своё недоверие в лицо. По мнению общественности, Эрдоган слишком долго занимает президентский пост (иногда он даже напоминает древних султанов), и рискует только усугубить ситуацию. Последней каплей для турецких протестующих стало обесценивание лиры. Это так и не убедило главу государства в необходимости изменения экономической политики. Рейтинг президента Турции с треском обрушился, и возможно, очень долго не «встанет на ноги». Есть даже шанс, что в 2023 году выборы в стране пройдут уже без Эрдогана.

Оппозиционеров в стране становится лишь только больше. Их руководители настаивают на ограничении сроков президентской власти и объёма полномочий в пользу законодательного органа. Эрдогана также призывают к отказу от политической деятельности. Если оппозиция всё же выиграет дело, то действующему турецкому лидеру придётся в прямом смысле уходить с позором. Инициатива шести оппозиционных партий предлагает предоставление независимости судебной власти, академическим кругам и журналистам. Также недовольные властью требуют снизить избирательный порог с 10 до 3%. Совет министров они предлагают назначить из числа депутатов. Оппозиция намерена бороться до конца и всеми силами сражаться с «паносманским» режимом Эрдогана, который, похоже, намерен установиться на десятилетия.

Со стороны властей в свою очередь слышатся всевозможные обвинения в адрес оппозиционеров. Представители правящей элиты уже назвали недовольных властью предателями и изменниками. Полиция безжалостно подавляет народные выступления на улицах. Недавно прошедшие протесты были быстро разогнаны силовиками. Но тем не менее, оппозиция продолжает упорствовать. Некоторые политологи склоняются к тому, что противоборство двух неофициальных блоков не приведёт к долгожданному отстранению Эрдогана от политики. Напротив, они считают, что действующий лидер сумеет выиграть битву и снова остаться у руля. Другие же эксперты выражают опасения по поводу грядущего политического кризиса в Турции, который рискует затронуть практически все области страны.

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