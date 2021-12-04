Азербайджан передал Армении 10 военнопленных в обмен на минные карты полей

Азербайджан передал Армении десять военнопленных в обмен на минные карты. Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.
Как сказано в сообщении, «переданные военнопленные были задержаны 16 ноября 2021 года при пресечении провокации, совершенной ВС Армении в Кяльбаджарском направлении государственной границы».
В ходе переговоров армянская сторона при содействии Миноборны России передала Азербайджану карты минных полей.
«Выражаем признательность Министерству обороны Российской Федерации за посредничество, оказанное в передаче карт минных полей»,- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 26 ноября состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве. Переговоры прошли при содействии Владимира Путина. Алиев по завершении встречи заявил о намерении наладить отношения с Арменией. Пашинян тоже дал положительную оценку переговорам.
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