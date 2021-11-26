Алиев: Азербайджан настроен «перевернуть страницу многолетнего противостояния» с Арменией

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26 ноября 2021, 22:50 Источник: ТАСС

Ильхам Алиев, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и российским лидером Владимиром Путиным в Сочи «искренними». Политик уверен, что решения, принятые на встрече, будут способствовать «более безопасной и предсказуемой» ситуации на Южном Кавказе.

«Сегодня состоялся обстоятельный, я бы сказал, искренний разговор ... Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой»,- высказал он.

Алиев отметил, что Азербайджан видит «конструктивный настрой» с армянской стороны. По его словам, в Баку намерены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Ереваном и начать этап нормального взаимодействия. Президент считает, что трехстороннее сотрудничество будет способствовать достижению этой цели.

«Азербайджан всегда последовательно выступал за соблюдение всех гуманитарных норм, будь то во время боевых действий, будь то после. Должен сказать, что после окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне»,- добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе.

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