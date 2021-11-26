Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

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26 ноября 2021, 17:48 Источник: ТАСС

Владимир Путин Ильхам Алиев и Никол Пашинян , фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном побалагурил политиков за то, что они откликнулись на приглашение и приехали в Сочи.

Путин считает крайне важной заинтересованность Азербайджана и Армении в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. По словам российского лидера, цель усилий сторон - создать условия для возрождения региона.

«Мы вместе находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и поддерживать»,- высказал он.

Также Путин поддержал вовлечение ЕС в урегулирование ситуации в Карабахе. Он напомнил о встрече Алиева и Пашиняна в Брюсселе. Президент рассказал, что недавно общался по этому вопросу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Он вас ждёт. Надеюсь, мы сделаем шаг вперед, и можно будет сделать дальнейшие шаги на других площадках»,- продолжил глава государства.

Президент отметил, что крупномасштабные боевые действия в Карабахе в настоящий момент не ведутся. Путин назвал это «хорошим» результатом трёхстороннего сотрудничества.

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