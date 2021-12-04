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Во Франции вводят обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из стран юга Африки

, 14:02 Источник: ТАСС

Во Франции вводят обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из стран юга Африки
Париж, pixabay.com

Представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил в субботу, 4 декабря, что всех возвращающихся из стран юга Африки во Францию людей обяжут проходить двухнедельный карантин.

Габриэль Атталь уточнил, что рейсы из ЮАР и других африканских стран, которые были прерваны после информации о возникновении штамма коронавируса "омикрон", восстанавливаются спустя неделю.

Власти Франции, однако, приняли решение начать предъявлять особые требования к туристам из стран, которые находятся в "красной", а также "ярко-красной" зонах. Речь, в частности, идет о проведении ПЦР-тестов и прохождении обязательного карантина.

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