Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в десяти американских штатах

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4 декабря 2021, 08:32 Источник: The Wall Street Journal

лаборатория, pixabay.com

Случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" к настоящему моменту зарегистрированы по меньшей мере в десяти из пятидесяти американских штатов. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Уточняется, что в большинстве случаев заражение вариантом COVID-19 "омикрон" было выявлено у людей, которые недавно посещали юг Африки. Однако совершивших поездку на юг Африки. Однако на Гавайях и в Миннесоте "омикрон" зафиксировали у тех, кто не покидал пределы США.

В федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов отмечается, что число случаев заражения коронавирусом в стране в последние несколько дней растет.

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