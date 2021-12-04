Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в десяти американских штатах

Случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" к настоящему моменту зарегистрированы по меньшей мере в десяти из пятидесяти американских штатов. Соответствующую информацию предоставили журналисты.
Уточняется, что в большинстве случаев заражение вариантом COVID-19 "омикрон" было выявлено у людей, которые недавно посещали юг Африки. Однако совершивших поездку на юг Африки. Однако на Гавайях и в Миннесоте "омикрон" зафиксировали у тех, кто не покидал пределы США.
В федеральных Центрах по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов отмечается, что число случаев заражения коронавирусом в стране в последние несколько дней растет.
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