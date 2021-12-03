В ВОЗ к настоящему моменту не нашли отличий штамма «омикрон» от других вариантов COVID-19

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3 декабря 2021, 18:51 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, Daniel Karmann/dpa

Глава техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что организация пока не располагает данными об отличии симптомов "омикрона" от других штаммов коронавируса.

Мария Ван Керкхове подчеркнула, что основываясь исключительно на клинической картине заболевания, нельзя сказать, чем именно заражен человек: коронавирусом, гриппом, ОРЗ или чем-либо еще. По словам специалиста, сейчас выявить новый штамм COVID-19 можно лишь путем секвенирования ПЦР тестов.

В ВОЗ также предупредили о вероятном росте выявленных случаев заболевания, в частности, вариантом "омикрон", в ближайшие две недели.

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