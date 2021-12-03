Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 38 странах мира

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3 декабря 2021, 18:02 Источник: РИА "Новости"

тест на COVID-19, Bernd Weißbrod/dpa

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в пятницу заявила, что штамм коронавируса "омикрон" выявлен в 38 странах.

Мария Ван Керкхове 3 декабря в рамках выступления на онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с COVID-19 подчеркнула, что основной рост заболеваемости новым вариантом коронавирусной инфекции наблюдается в настоящий момент в Африке.

Отмечается, однако, что вариант коронавируса нового типа "дельта" остается доминантным в мире.

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