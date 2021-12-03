Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 38 странах мира

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове в пятницу заявила, что штамм коронавируса "омикрон" выявлен в 38 странах.
Мария Ван Керкхове 3 декабря в рамках выступления на онлайн-сессии ответов на вопросы о ситуации с COVID-19 подчеркнула, что основной рост заболеваемости новым вариантом коронавирусной инфекции наблюдается в настоящий момент в Африке.
Отмечается, однако, что вариант коронавируса нового типа "дельта" остается доминантным в мире.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.