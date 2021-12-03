Путин поручил выделить дополнительные средства на борьбу со штаммом коронавируса «омикрон»

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3 декабря 2021, 16:22 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 декабря, поручил правительству до 10 декабря выделить дополнительные средства на реализацию плана по борьбе с новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Владимир Путин заявил, что следует обеспечить разработку плана действий, который направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 на территории России. На эти цели следует выделить дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета.

Уточняется, что срок выполнения поручения – 10 декабря текущего года.

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