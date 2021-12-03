В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 72,5%

В пятницу, 3 декабря, стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу нового типа в Московской области достиг в 72,5%. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Подчеркивается, что неделю назад данный показатель на территории Подмосковья составлял 71,1%.
В сообщении также уточняется, что по состоянию на 3 декабря, первым компонентом препарата против коронавирусной инфекции вакцинированы 4 498 002 жителей Московской области, а полностью завершили курс иммунизации 4 163 546 человек.
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