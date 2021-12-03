В Подмосковье уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 72,5%

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3 декабря 2021, 15:05 Источник: стопкоронавирус.рф

прививка, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В пятницу, 3 декабря, стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу нового типа в Московской области достиг в 72,5%. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Подчеркивается, что неделю назад данный показатель на территории Подмосковья составлял 71,1%.

В сообщении также уточняется, что по состоянию на 3 декабря, первым компонентом препарата против коронавирусной инфекции вакцинированы 4 498 002 жителей Московской области, а полностью завершили курс иммунизации 4 163 546 человек.

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