РБК: в ГД обсудят выдачу QR-кодов по отрицательным ПЦР-тестам и антителам

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3 декабря 2021, 14:51 Источник: РБК

QR-код, фото: Velengurin Vladimir/Global Look Press

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в законопроекты о QR-кодах добавят норму, которая позволит посещать общественные места и передвигаться на некоторых видах транспорта с отрицательным ПЦР-тестом. В Госдуме подтвердили высокую вероятность появления такого пункта.

В действующей редакции законопроектов возможность посещать общественные места с отрицательным ПЦР-тестом тоже прописана, но она предусмотрена до 1 февраля. Конкретных сроков для передвижения на поездах и самолётах без QR-кода пока не установлено.

Также источники в профильных ведомствах заявили, что получить QR-код можно будет на основании количества антител к коронавирусу.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ намерено отказаться от обязательной проверки QR-кодов при продаже билетов на самолет.

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