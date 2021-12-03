РБК: в ГД обсудят выдачу QR-кодов по отрицательным ПЦР-тестам и антителам

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в законопроекты о QR-кодах добавят норму, которая позволит посещать общественные места и передвигаться на некоторых видах транспорта с отрицательным ПЦР-тестом. В Госдуме подтвердили высокую вероятность появления такого пункта.
В действующей редакции законопроектов возможность посещать общественные места с отрицательным ПЦР-тестом тоже прописана, но она предусмотрена до 1 февраля. Конкретных сроков для передвижения на поездах и самолётах без QR-кода пока не установлено.
Также источники в профильных ведомствах заявили, что получить QR-код можно будет на основании количества антител к коронавирусу.
Ранее сообщалось, что Министерство транспорта РФ намерено отказаться от обязательной проверки QR-кодов при продаже билетов на самолет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.