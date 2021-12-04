Путин обсудил с президентом ЮАР Рамафозой совместные усилия в борьбе с пандемией COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 4 декабря, в рамках телефонного разговора обсудил со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафозой объединение усилий в борьбе с пандемией.
В пресс-службе Кремля сообщили сегодня, что лидеры двух стран договорились совместно бороться с распространением коронавирусной инфекции, особенно на фоне выявления нового штамма COVID-19, который ранее получил название "омикрон".
Напомним, ранее сегодня стало известно, что случаи заражения новым вариантом коронавируса зарегистрированы по меньшей мере в десяти из пятидесяти американских штатов.
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