В ВОЗ заявили, что проверка «Спутника V» состоится не ранее января 2022 года

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4 декабря 2021, 09:18 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Aleksander Polyakov/globallook.com

В пресс-службе ВОЗ заявили, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.

Уточняется, что эксперты ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций встретились в конце ноября текущего года, чтобы обсудить необходимость получения дополнительной информации о качестве, безопасности и эффективности препарата "Спутник V".

Подчеркивается, что РФПИ обязался представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы Всемирная организация здравоохранения могла ускорить процесс оценки вакцины. Предполагается, что данные будут предоставлены в конце декабря, а оценка состоится лишь в начале 2022 года.

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