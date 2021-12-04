В ВОЗ заявили, что проверка «Спутника V» состоится не ранее января 2022 года

В пресс-службе ВОЗ заявили, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения в Россию для оценки вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года.
Уточняется, что эксперты ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций встретились в конце ноября текущего года, чтобы обсудить необходимость получения дополнительной информации о качестве, безопасности и эффективности препарата "Спутник V".
Подчеркивается, что РФПИ обязался представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы Всемирная организация здравоохранения могла ускорить процесс оценки вакцины. Предполагается, что данные будут предоставлены в конце декабря, а оценка состоится лишь в начале 2022 года.
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