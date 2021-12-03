Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за бюрократических преград
3 декабря 2021, 07:29Источник:
La Nacion
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер»,- высказал он.
Дмитриев отметил, что Россия не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием «Спутника V», поскольку эффективность препарата подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира. Он напомнил, что одобрение позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.