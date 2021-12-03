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Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за бюрократических преград

, 07:29 Источник: La Nacion

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за бюрократических преград
вакцина, фото: Ashraf Amra/ globallookpress.com

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер»,- высказал он.

Дмитриев отметил, что Россия не видит особых причин, по которым ВОЗ медлит с признанием «Спутника V», поскольку эффективность препарата подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира. Он напомнил, что одобрение позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.

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Общество

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за бюрократических преград

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что ВОЗ не признает «Спутник V» из-за бюрократических преград

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил, почему Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

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