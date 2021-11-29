РФПИ: разработка модификации вакцины «Спутник» под «омикрон»-штамм уже началась

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29 ноября 2021, 18:37

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Центр имени Гамалеи уже начал разработку модификации вакцины "Спутник V" под новый штамм коронавируса "омикрон".

В совместном заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и центра им. Гамалеи говорится, что при необходимости массовое производство препарата от штамма коронавируса "омикрон" может быть запущено через 45 дней, и в сотни миллионов доз появятся в конце февраля 2022 года.

Сотрудники центра полагают, что и "Спутник V", и "Спутник Лайт" нейтрализуют недавно обнаруженный вариант коронавируса и начали проводить необходимые исследования.

Штамм коронавируса B.1.1.529, впервые обнаруженный в Южной Африке и Ботсване, получил название "омикрон". Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32, - передает "Интерфакс".

Китайская фармацевтическая компания Sinovac заявила о готовности создать вакцину против южноафриканского штамма коронавируса «омикрон».

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