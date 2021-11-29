Компания Sinovac сообщила о готовности запустить массовое производство вакцины против омикрон-штамма

Аргументы Недели → В мире 13+

29 ноября 2021, 13:38 Источник: Пэнпай

вакцина, фото: pixels.com

Китайская фармацевтическая компания Sinovac заявила о готовности создать вакцину против южноафриканского штамма коронавируса «омикрон». Сейчас учёные активно изучают новый вариант вируса.

В настоящее время Sinovac уделяет повышенное внимание штамму «омикрон», собирает информацию и его образцы, чтобы «как можно скорее определить необходимость создания вакцины». Собеседник отметил, что у компании есть отработанная технология производства подобных препаратов и большие производственные мощности. По его словам, в случае необходимости специалисты готовы быстро запустить массовое производство сыворотки, чтобы удовлетворить спрос.

Ранее Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что имеющиеся в мире вакцины позволят в некоторой степени защитить от тяжелого течения заболевания и смерти при заражении штаммом «омикрон».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости