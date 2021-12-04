Sohu: Евросоюз ждут энергокризис и миллионные потоки беженцев в случае войны НАТО с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

4 декабря 2021, 09:17 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, Paolo Bovo / globallookpress.com

В случае военного конфликта Североатлантического альянса с Российской Федерацией Европейский союз ждут энергетический кризис и миллионные потоки беженцев. Такой прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu предрек, что Евросоюз столкнется с несколькими бедствиями, если разгорится вооруженное противостояние между Москвой и НАТО. В частности, ЕС захлестнут потоки беженцев. Миллионы человек покинут свои места проживания и устремятся подальше от потенциально опасных районов, пишет сайт.

Кроме того, ЕС охватит энергокризис. РФ является основным поставщиком энергоносителей в Европу, в случае войны экспорт сырья прекратится. Без российского газа в странах, входящих в объединение, начнутся перебои с электричеством, а вместе с ними и паника, указывается в процитированной публикации.

Ранее в субботу сообщалось, что эксперт Виктор Баранец заявил о способности ракет «Искандер» уничтожить американские атомные бомбы в Германии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости