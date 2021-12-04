Баранец: в случае войны Россия может уничтожить американские атомные бомбы в Германии ракетами «Искандер»

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4 декабря 2021, 07:09 Источник: «ПолитРоссия»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», MOD Russia / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта Российская Федерация может уничтожить атомные бомбы Соединенных Штатов в Германии ракетами «Искандер». Реализацию данного сценария допустил эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Сайт «ПолитРоссия» пишет, что в настоящий момент на немецкой территории развернуты порядка двадцати американских атомных бомб B61. Некоторое время назад в США выпустили первый серийный образец B61-12. Такое название получил модернизированный вариант боеприпаса.

Ставший собеседником портала Баранец указал на то, в случае войны Москва может уничтожить американские бомбы в ФРГ с помощью комплексов «Искандер», которые базируются в Калининградской области.

«”Искандерам” будет дано определенное задание — ракеты простреливают все ядерное пространство Европы, они способны за 500 километров попасть хоть в спичку», — отметил отставной полковник.

Ранее в субботу сообщалось, что генерал Дэвид Томпсон выступил с утверждением, согласно которому РФ регулярно атакует космические спутники Штатов некинетическими средствами.

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