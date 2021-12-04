Генерал Дэвид Томпсон: Россия регулярно атакует спутники США некинетическими средствами, включая системы РЭБ
4 декабря 2021, 06:08
Российская Федерация регулярно атакует спутники Соединенных Штатов некинетическими средствами, включая системы радиоэлектронной борьбы. С соответствующим утверждением выступил американский генерал Дэвид Томпсон.
The Washington Post пишет, что США и их противники «сражаются в космосе каждый день». По словам процитированного изданием генерала Томпсона, Россия регулярно атакует американские спутники некинетическими средствами, включая комплексы РЭБ.
Расследованием инцидентов, связанных с воздействием на аппараты, в настоящий момент занимаются Космические силы Штатов, отмечает The Washington Post.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание EurAsian Times указало на то, что модернизированные российские ракетоносцы Ту-160 могут доставить много проблем новому альянсу AUKUS.
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