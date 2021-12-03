EurAsian Times: модернизированные российские ракетоносцы Ту-160 могут доставить много проблем новому альянсу AUKUS

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3 декабря 2021, 07:17 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российские модернизированные ракетоносцы Ту-160 могут доставить много проблем новому альянсу AUKUS. Соответствующий вывод сделан в публикации, размещенной на страницах индийских СМИ.

EurAsian Times пишет, что в армию России в скором времени поступят стратегические бомбардировщики Ту-160М, оснащенные новыми двигателями НК-32-02.

«Этот самолет окажется значительным дополнением для ВКС РФ, учитывая угрозу безопасности, которую для России представляет НАТО», — отмечает издание.

Оно также указывает, что Ту-160М могут доставить массу проблем альянсу AUKUS, созданному Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией минувшей осенью.

В процитированном материале допускается реализация сценария, при котором Вашингтон после завершения работ над сверхзвуковым бомбардировщиком B-21 Raider передаст часть данных машин Канберре. Москва способна ответить на этот шаг, развернув в Индо-Тихоокеанском регионе свои Ту-160М.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, портал Military Watch предрек, что российские корабли бросят вызов флоту НАТО с помощью гиперзвуковых ракет «Циркон».

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