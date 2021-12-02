Military Watch: российские корабли бросят вызов флоту НАТО с помощью гиперзвуковых ракет «Циркон»

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2 декабря 2021, 16:22 Источник: «ПолитРоссия»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Российские корабли бросят вызов флоту Североатлантического альянса с помощью гиперзвуковых ракет «Циркон». Такой вывод сделан в публикации, размещенной в зарубежном интернет-сегменте.

Некоторое время назад президент Владимир Путин заявил, что «Цирконы» начнут поступать в распоряжение ВМФ России со следующего года. По словам Путина, в ходе испытаний данный снаряд точно, в полном соответствии с заданием, поразил как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей.

Портал Military Watch указывает на то, что с помощью своего нового гиперзвукового оружия российские суда бросят вызов флоту НАТО. Сайт пишет, что «Циркон», способный разгоняться до 9 Маха, втрое быстрее ближайших конкурентов, в числе которых китайская ракета YJ-18. При этом ресурс отмечает, что большинство крылатых ракет, стоящих на вооружении флотов западных государств, являются дозвуковыми.

Как сообщалось ранее в четверг, издание Forbes выступило с утверждением, согласно которому российские радиолокационные станции сыграли важную роль в разгроме армии Украины в Донбассе.

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