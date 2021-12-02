Forbes выступил с утверждением о том, что российские РЛС сыграли важную роль в разгроме армии Украины в Донбассе

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2 декабря 2021, 12:12

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российские радиолокационные станции сыграли важную роль в разгроме Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Соответствующее утверждение высказано в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Forbes посвятил публикацию российской мобильной РЛС СНАР-10М1. Согласно информации из отрытых источников, станция позволяет засекать источники огня, наземные и воздушные движущиеся цели, в том числе вражескую живую силу, на расстоянии от 200 метров до 40 километров.

Американское издание утверждает, что СНАР-10М1 сыграли важную роль в разгроме украинской армии в зоне конфликта на востоке страны. В процитированной публикации говорится, что «в 2014 году наблюдатели заметили по крайней мере один СНАР-10М1, который участвовал в первых боях в Донбассе». Forbes пишет, что данную РЛС также, вероятно, использовали для вскрытия артиллерийских позиций в столкновениях в районе аэропорта Донецка, завершившихся в январе 2015-го «сокрушительным поражением» ВСУ.

Киевские власти и западные государства обвиняют Москву в прямой военной помощи самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Россия подобные заявления опровергает.

Ранее в четверг стало известно об интенсивных боях под городом Докучаевском в Донбассе.

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