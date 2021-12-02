Под Докучаевском завязались интенсивные бои между силами ДНР и военными Украины

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2 декабря 2021, 10:55 Источник: «Русская весна»

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Под городом Докучаевском в Донецкой области завязались интенсивные бои между силами самопровозглашенной ДНР и украинскими военными. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах сетевой прессы.

Портал «Русская весна» информирует, что сегодня утром вспыхнули интенсивные бои на линии соприкосновения в районе контролируемого ДНР Докучаевска. Сайт отмечает, что «город слышит звуки разрывов боеприпасов и работы стрелкового оружия».

Как сообщалось ранее в четверг, Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии» написал, что Соединенные Штаты продадут Киеву легкие штурмовики «для подавления Донбасса».

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