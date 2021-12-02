ТГ-канал «Сводки ополчения Новороссии»: США продадут Украине легкие штурмовики «для подавления Донбасса»
2 декабря 2021, 10:11
Соединенные Штаты продадут Украине легкие штурмовики «для подавления Донбасса». Об этом говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «Сводки ополчения Новороссии».
ТГ-канал пишет, что американцы продадут Киеву шесть турбовинтовых легких штурмовиков Embraer EMB 314 Super Tucano «для подавления Донбасса». До своего ухода из Афганистана Вашингтон поставлял данные самолеты силам южноазиатского государства, отмечается в процитированном материале.
Ранее в четверг сообщалось, что политолог Сергей Марков высказал прогноз, согласно которому в случае военного столкновения с Россией на сторону Москвы за две недели боевых действий перейдет до 70% украинской армии.
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