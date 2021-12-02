Политолог Марков: в случае военного столкновения с Россией на сторону Москвы за две недели боев перейдет до 70% армии Украины

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2 декабря 2021, 08:26 Источник: «Украина.ру»

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В случае военного столкновения с Российской Федерацией на сторону Москвы за две недели боев перейдет до 70% личного состава Вооруженных сил Украины. Соответствующий прогноз в беседе со СМИ озвучил отечественный политолог Сергей Марков.

«Если в боевых действиях будут задействованы не армии ДНР/ЛНР, а российские подразделения, то, по моим оценкам, за две недели боевых действий на сторону России перейдет до 70% украинской армии», — предрек Марков.

Как сообщалось ранее, аналитик Игорь Коротченко указал на то, что Москва «будет поставлена перед необходимостью реагирования», если Киев решит провести блицкриг на территории Донбасса.

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