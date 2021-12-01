Военный аналитик Коротченко: Россия «будет поставлена перед необходимостью реагирования» в случае блицкрига Украины в Донбассе

Аргументы Недели → В мире 13+

1 декабря 2021, 16:09 Источник: РИА Новости

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация «будет поставлена перед необходимостью реагирования», если Украина решит провести блицкриг в Донбассе. На это в разговоре с журналистами указал отечественный военный аналитик Игорь Коротченко.

Некоторое время назад спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев сконцентрировал в Донбассе 125 тысяч солдат и офицеров — половину личного состава своей армии.

Коротченко предположил, что украинская сторона, возможно, планирует блицкриг с целью взятия под контроль всей территории непризнанных ДНР и ЛНР и выхода к их границам с Россией.

Эксперт констатировал, что в республиках в настоящий момент проживают более полумиллиона граждан РФ. В случае киевского наступления Москва «будет поставлена перед необходимостью реагирования», отметил Игорь Коротченко.

Ранее политолог Богдан Безпалько спрогнозировал, что Украину ликвидируют как государство, если она станет реальной угрозой для российских АЭС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости