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1 декабря 2021, 15:25 Источник: «ПолитРоссия»

Ленинградская АЭС, Rosatom / globallookpress.com

Украина будет ликвидирована как государство в случае реальной угрозы российским атомным электростанциям. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил политолог Богдан Безпалько.

Некоторое время назад экс-руководитель украинского МИД Владимир Огрызко призвал Киев нацелить ракеты на АЭС, расположенные на территории России.

Безпалько счел заявление Огрызко абсолютно неадекватным. По словам эксперта, если Украина действительно решит угрожать российским станциям, данные объекты возьмут под жесточайшую охрану, а соседнее государство будет ликвидировано.

«Причем не только Российской Федерацией, но и всеми другими странами, окружающими Украину, в том числе членами Евросоюза», — отметил Богдан Безпалько.

Как сообщалось ранее в среду, отставной полковник Виктор Баранец назвал стягивание киевских войск в Донбасс «явным признаком того, что может начаться реальная силовая операция».

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