Баранец назвал стягивание войск Украины в Донбасс «явным признаком того, что может начаться реальная силовая операция»

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1 декабря 2021, 14:54 Источник: «Народные Новости»

Украинская военная техника, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российский эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец назвал стягивание украинских войск в Донбасс «явным признаком того, что может начаться реальная силовая операция». По данному вопросу специалист высказался в беседе со СМИ.

Некоторое время назад спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев отправил на территорию Донбасса половину личного состава своей армии — 125 тысяч солдат и офицеров.

«Когда стягивается такая масса войск, это явный признак того, что может начаться реальная силовая операция», — отметил Баранец.

Также отставной полковник предположил, что власти Украины решили переключить внимание населения страны «на войну», поскольку в бывшей советской республике «страшно дорожают горючее, дрова и уголь».

Ранее сегодня Telegram-канал WarGonzo проинформировал, что киевским офицерам раздали анкеты для эвакуации на случай полномасштабного вооруженного конфликта с Россией.

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