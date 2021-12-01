Баранец назвал стягивание войск Украины в Донбасс «явным признаком того, что может начаться реальная силовая операция»

Российский эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец назвал стягивание украинских войск в Донбасс «явным признаком того, что может начаться реальная силовая операция». По данному вопросу специалист высказался в беседе со СМИ.
Некоторое время назад спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев отправил на территорию Донбасса половину личного состава своей армии — 125 тысяч солдат и офицеров.
«Когда стягивается такая масса войск, это явный признак того, что может начаться реальная силовая операция», — отметил Баранец.
Также отставной полковник предположил, что власти Украины решили переключить внимание населения страны «на войну», поскольку в бывшей советской республике «страшно дорожают горючее, дрова и уголь».
Ранее сегодня Telegram-канал WarGonzo проинформировал, что киевским офицерам раздали анкеты для эвакуации на случай полномасштабного вооруженного конфликта с Россией.
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