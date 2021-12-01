WarGonzo: украинским офицерам раздали анкеты для эвакуации на случай полномасштабной войны с Россией

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1 декабря 2021, 13:34

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Офицерам Вооруженных сил Украины раздали анкеты для эвакуации на случай полномасштабного военного конфликта с Российской Федерацией. Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

Источники WarGonzo на подконтрольной Киеву части Донецкой области проинформировали, что офицерский состав ВСУ получил анкеты для эвакуации на случай полномасштабного вооруженного столкновения с Россией. В анкетах военным нужно указать ближайших родственников, которых власти должны вывезти, если наступит критическая ситуация.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский политолог Руслан Бортник предрек эмиграцию украинского президента Владимира Зеленского в случае его поражения на выборах главы государства.

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