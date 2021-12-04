Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 264 миллиона

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4 декабря 2021, 09:13 Источник: Университет Джонса Хопкинса

тесты на COVID-19, pixabay.com

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире достигло 264 836 730. Соответствующие данные предоставил в субботу американский Университет Джонса Хопкинса.

Согласно последней информации университета, с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончались 5 242 098 человек с подтвержденным заболеванием. Подчеркивается, что в общей сложности к настоящему моменту использовано свыше 8,1 миллиарда доз вакцин против COVID-19.

Ранее сегодня стало известно, что в десяти американских штатах выявили штамм коронавируса "омикрон".

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