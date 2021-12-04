Avia.pro: если начнется война, ВКС России уничтожат половину армии Украины за полчаса

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4 декабря 2021, 07:58 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Если разгорится военный конфликт, российские ВКС уничтожат половину Вооруженных сил Украины за полчаса. Соответствующий прогноз высказан в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Согласно оценке Forbes, для противостояния с Киевом Москва способна сформировать авиационную группировку в количестве до 500 самолетов. В ее состав могут войти новейшие образцы Су-34, Су-35, МиГ-35 и Су-57.

Портал Avia.pro предрек, что в случае войны данная группировка уничтожит половину ВСУ за тридцать минут. Сайт отмечает, что в ходе первого воздушного налета российские силы разбомбят вражеские аэродромы и средства ПВО. После этого будут нанесены удары по украинским подразделениям, сконцентрированным в Донбассе.

Текущее состояние киевских войск не позволяет им «что-либо противопоставить России», указывается в процитированном материале.

Ранее в субботу сообщалось, что политолог Сергей Марков озвучил точку зрения, по которой в случае референдума 80% жителей украинских Харькова и Николаева проголосовали бы сейчас за присоединение к РФ.

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