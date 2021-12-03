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Российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов США над акваторией Черного моря

, 21:01 Источник: РИА "Новости"

Российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов США над акваторией Черного моря
Су-27, mil.ru

Российские истребители были подняты в воздух в целях сопровождения двух самолетов-разведчиков, принадлежащих Соединенным Штатам Америки, над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в воздух поднимались истребители Су-27 и Су-30, которые идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США.

Впоследствии российские истребители сопроводили летательные аппараты над акваторией Черного моря.

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