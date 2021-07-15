Российские самолеты сопроводили над Беринговым морем американские бомбардировщики В-52Н

Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США в четверг, 15 июля, приблизились к границе Российской Федерации над Беринговым морем. Их сопроводили две пары истребителей МиГ-31 и Су-35.
Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что для опознавания воздушных целей, приближающихся к границе РФ, а также недопущения ее нарушения в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35.
Экипажи летательных аппаратов идентифицировали объекты как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, сопроводили их над Беринговым морем, а затем вернулись на аэродромы базирования.
Подчеркивается, что полет российских самолетов осуществлялся в соответствии с действующими международными правилами использования воздушного пространства.
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