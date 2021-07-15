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Российские самолеты сопроводили над Беринговым морем американские бомбардировщики В-52Н

, 09:15 Источник: РИА "Новости"

Российские самолеты сопроводили над Беринговым морем американские бомбардировщики В-52Н
МиГ-31, mil.ru

Три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США в четверг, 15 июля, приблизились к границе Российской Федерации над Беринговым морем. Их сопроводили две пары истребителей МиГ-31 и Су-35.

Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что для опознавания воздушных целей, приближающихся к границе РФ, а также недопущения ее нарушения в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35.

Экипажи летательных аппаратов идентифицировали объекты как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США, сопроводили их над Беринговым морем, а затем вернулись на аэродромы базирования.

Подчеркивается, что полет российских самолетов осуществлялся в соответствии с действующими международными правилами использования воздушного пространства.

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