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Российские Су-27 проводили самолеты ВВС Франции над Черным морем

, 21:27

Российские Су-27 проводили самолеты ВВС Франции над Черным морем
небо, фото: pixabay.com

Истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа поднимались в воздух для сопровождения самолетов ВВС Франции «Мираж-2000» над акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Отмечается, что 10 мая над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России воздушные цели. В небо для опознавания и недопущения нарушения границы подняли истребители Су-27.

Сопровождение французских самолетов было проведено успешно. В ведомстве уточнили, что нарушений государственной границы России допущено не было.

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