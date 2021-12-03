В Мексике выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон»

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3 декабря 2021, 20:34 Источник: Twitter

тест на COVID-19, pixabay.com

Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель в пятницу заявил, что на территории страны зарегистрирован первый случай заражения штаммом коронавируса нового типа "омикрон".

Согласно последней информации, первым зараженным новым штаммом коронавируса в Мексике стал 51-летний человек, который прибыл из Южной Африки. Уточняется, что у заболевшего COVID-19 протекает в легкой форме, он добровольно госпитализирован в Мехико, чтобы не распространять вирус.

"Прогноз его выздоровления благоприятный", – сообщил сегодня Уго Лопес-Гатель.

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