Лукашенко сообщил, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов из-за санкций

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3 декабря 2021, 12:51 Источник: БелТА

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет «вышвыривать» западных дипломатов из страны после решения Евросоюза ввести пятый пакет санкций против Минска. Политик призвал их успокоиться.

«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся»,- высказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия будет отвечать на санкции цивилизованно в рамках международного права. По его словам, если зарубежных дипломатов объявить персонами нон грата, то у них «будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать».

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