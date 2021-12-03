Британские ученые сообщили об эффективности семи вакцин от COVID-19 в качестве бустерной прививки

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3 декабря 2021, 11:59

вакцина, фото: pixels.com

Британские ученые изучили эффективность семи препаратов против новой коронавирусной инфекции в качестве бустерной дозы после иммунизации препаратами AstraZeneca или Pfizer/BioNTech. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Lancet.

Эксперты рассмотрели семь препаратов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax, Johnson & Johnson, Moderna, Valneva и Curevac. В ходе исследования бустерную прививку через 10-12 недель после полного цикла вакцинации получили 2878 человек старше 30 лет. Добровольцев разделили на три группы и вводили один из препаратов в различной дозировке.

Ученые уточнили, что все вакцины привели к увеличению количества антител и нейтрализующей реакции после первичной иммунизации препаратом AstraZeneca, и все, за исключением одной, после иммунизации Pfizer/BioNTech. Основными побочными эффектами специалисты назвали головную боль и боль в месте укола. Выявлено 24 серьезных случая.

Экспеты отметили, что безопасны все семь препаратов в качестве бустера.

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