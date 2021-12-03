Сайт Avia.pro: украинские Bayraktar TB2 способны атаковать ДНР и ЛНР без нарушения границ республик

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3 декабря 2021, 10:51 Источник: Avia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Украинские беспилотники Bayraktar TB2 способны атаковать ДНР и ЛНР без нарушения границ самопровозглашенных республик. На это указывается в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro привел высказывание командующего силовой операцией Киева в Донбассе Александра Павлюка, который заявил, что Bayraktar TB2 постоянно работают в зоне конфликта в регионе. По словам Павлюка, проводящие разведку дроны не заходят на неподконтрольную властям Украины территорию.

Сайт отмечает, что Bayraktar TB2 в состоянии наносить удары по ДНР и ЛНР без нарушения их границ. Управляемые противотанковые ракеты и высокоточные авиабомбы, которыми могут оснащаться данные аппараты, способны поражать цели на расстоянии до восьми километров.

Ранее сегодня сообщалось, что одесский журналист Юрий Ткачев высказал мнение, согласно которому возобновление полномасштабной войны в Донбассе зависит только от Соединенных Штатов.

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