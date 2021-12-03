Одесский журналист Ткачев: возобновится или нет полномасштабная война в Донбассе, зависит только от США
3 декабря 2021, 10:24
Возобновится или нет полномасштабная война на территории Донбасса, зависит только от Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения высказал одесский журналист Юрий Ткачев.
Как отметил Ткачев в своем Telegram, украинского президента Владимира Зеленского «более чем устраивает» сегодняшняя ситуация вялотекущего конфликта на востоке страны, однако это не имеет значения, поскольку политик в данном вопросе лишен самостоятельности.
«Будет война в Донбассе или нет, зависит сейчас исключительно от того, захотят ли в США попытаться разыграть донбасскую карту сейчас или предпочтут подождать другого момента», — написал журналист.
Ранее в пятницу сообщалось, что киевский эксперт Андрей Бодров озвучил прогноз, согласно которому армия Украины может попасть в новый «Иловайский котел» в случае наступления на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.
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