Бывший советник в конгрессе США Коэн: Украина добровольно отдала Крым России в 2014 году

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3 декабря 2021, 08:28

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала Крым и черноморский флот России в 2014 году. По его словам, коррупция и некомпетентность мешают Киеву перестать «зависеть» от Москвы.

«Киеву нужно избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот»,- написал он в статье для журнала Newsweek.

Коэн считает, что сейчас Россия «усиливает давление» на Украину благодаря сосредоточению войск на границе страны. Бывший американский советник предположил, что Москва использует «энергетическую зависимость Киева».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил США о серьезных последствиях втягивания Украины в геополитические игры.

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