Лавров: втягивание Украины в геополитические игры США приведёт к последствиям

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2 декабря 2021, 18:35

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Энтони Блинкена о серьезных последствиях втягивания Украины в геополитические игры США.

«Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса!»- говорится в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что альтернативой могут стать долгосрочные гарантии безопасности на российской границе. Дипломат призвал рассматривать это как императивное требование.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО будет «красной линией» для России.

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