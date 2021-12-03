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Avia.pro: Канада отказалась от планов переброски на Украину своих истребителей, возможно, опасаясь российских систем С-400

, 08:07 Источник: Avia.pro

Avia.pro: Канада отказалась от планов переброски на Украину своих истребителей, возможно, опасаясь российских систем С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

Канада отказалась от планов переброски на Украину своих истребителей, возможно, опасаясь российских зенитных ракетных комплексов С-400. Такой вариант допускается в материале интернет-СМИ.

По имеющимся сведениям, глава канадского министерства национальной обороны Анита Ананд рассматривала возможность передислокации части истребителей CF-18 из Румынии на Украину. Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом «Оперативная линия», Оттава от подобных планов отказалась. Все CF-18, находившиеся на румынской территории в рамках миссии Североатлантического альянса, некоторое время назад вернулись в Канаду.

Власти североамериканской страны пересмотрели свои намерения, возможно, из-за опасений перед российскими системами противовоздушной обороны С-400, пишет портал Avia.pro.

Как сообщалось ранее в пятницу, руководитель МИД непризнанной ЛНР Владислав Дейнего заверил, что киевские войска получат «достойный отпор» в случае наступления в Донбассе.

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